الخطوط الجوية الباكستانية تعلن عودة رحلاتها التجارية إلى كابول

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن ناطق باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، أنها ستستأنف رحلاتها من إسلام أباد إلى العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع المقبل، لتكون أول ناقل جوي تجاري أجنبي يقوم بالخطوة، منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم الشركة عبدالله حفيظ خان: ”حصلنا على كافة التراخيص التقنية لتشغيل الرحلات. من المقرر أن تتوجه أولى طائراتنا التجارية، وهي من طراز إيرباص إيه 320، من إسلام أباد إلى كابول في 13 أيلول/سبتمبر“.

وكانت أول رحلة دولية تجارية، منذ انتهاء الجسر الجوي الذي شابته الفوضى ونقلت خلاله دول غربية عشرات الآلاف إلى خارج أفغانستان الشهر الماضي، أقلعت من مطار كابول الخميس الماضي متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، وعلى متنها 100 مسافر.

وتعتبر عودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم خطوة مهمة بالنسبة لحركة طالبان، من أجل استعادة شكل ما من أشكال الحياة الطبيعية في البلاد، التي تعاني من انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية.

وجاء إقلاع أول رحلة تجارية بعد يومين من إعلان طالبان حكومة انتقالية مؤلفة من منتمين لعرق البشتون بالأساس وتضم بعض المطلوبين لدى الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب.

وفي وقت سابق أشار المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، إلى أن ثلاثة فرق فنية من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا تعمل على إعادة تشغيل مطار كابول الدولي.

وكانت هناك حاجة ملحة إلى إصلاح أضرار لحقت بمدرج المطار وبرج المراقبة وصالات المسافرين، وذلك قبل أن يكون جاهزا لاستقبال رحلات الطيران المدنية.

واستولت حركة طالبان على مطار كابول بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه، وخروج القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان، وذلك في وقت مبكر من صباح يوم 31 آب/ أغسطس الماضي.

ويقع مطار كابول الدولي على بعد 5 كيلومترات فقط من وسط المدينة، وله مدرج إقلاع واحد، ما يجبر الطائرات على الدوران فوق المدينة، عندما يكون مزدحما.

وموقع المطار يجعله عرضة لقذائف الهاون والصواريخ وأشكال أخرى من الهجمات، كما اتضح من الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش، وأودى بحياة أكثر من 100 شخص، بينهم 13 أمريكيا في 26 آب/ أغسطس.