عاجل.. مقتل جنديين تركيين في إدلب السورية

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية،السبت، مقتل اثنين من جنودها وإصابة 3 آخرين في إدلب شمال غربي سوريا.



وقال بيان وزار الدفاع التركية إن جنديين قتلا وأصيب 3 آخرون في هجوم خلال عملية تمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.

وتوقع مصدر ميداني اشتعال المعارك بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة المتحصنة في ريف إدلب الجنوبي "في أي لحظة" خلال الأيام المقبلة.

مؤخرا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجارا وقع على طريق كفرلوسين- معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمالي إدلب السورية.

وأضاف المرصد على موقعه، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت تزامنًا مع مرور رتل للقوات التركية يتألف من 7 آليات عسكرية، ما تسبب بإصابة مباشرة لإحدى تلك الآليات.

وفرضت القوات التركية، حسب المرصد، طوقًا أمنيًا حول الموقع ومنعت الوصول إليه.

وتتعرض القوات التركية لهجمات عبر عبوات ناسفة وقذائف “آر بي جيه”، فضلًا عن الاستهدافات المباشرة من قبل عناصر مجهولة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، شنت القوات التركية هجوما عسكريا على شمالي سوريا، وسيطرت هي والفصائل الموالية لها على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد، على منطقة بطول 120 كلم على الحدود، الأمر الذي تسبب بمقتل المئات ونزوح 300 ألف شخص.

وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، وأوقف العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.