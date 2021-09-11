شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يستهدف موقعين في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت طائرات حربية إسرائيلية اليوم بعدد من الصواريخ موقعين وأرضا زراعية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين موقعا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

كما قصفت طائرة الاحتلال موقعا في مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين القريبة من المواقع, واستهدفت بصاروخ واحد على الأقل أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.