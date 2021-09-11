شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار شانتو يضرب الفلبين ويجلي مئات السكان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب الإعصار شانتو شمالي الفلبين اليوم، وأجبر المئات على مغادرة منازلهم وسط أمطار غزيرة ورياح قوية.

وأوضح مكتب الطقس في الفلبين أن الإعصار مصحوبا برياح بلغت سرعتها 205 كيلومترات في الساعة وزوابع بسرعة 250 كيلومترا في الساعة، لدى وصوله إلى اليابسة فوق إقليم باتانيس، على بعد 678 كيلومترا شمال العاصمة مانيلا.

وذكرت وكالة الكوارث الوطنية أن 415 شخصا اضطروا إلى إخلاء منازلهم في إقليمي كاجايان وإيزابيلا المجاورين، وسط تحذيرات من حدوث انهيارت أرضية وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.