التربية النيابية تؤكد على ان دوام العام المقبل حضوريا لكافة المراحل

بغداد - ياسين صفوان - اكدت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، ان دوام العام المقبل سيكون حضوريا لكافة المراحل، فيما اشارت الى تعويض التلاميذ والطلبة ما فاتهم من مواد دراسية في المناهج المقررة.

وذكرت اللجنة بمناسبة انتهاء الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ الدور الاول في بيان ورد لـ الخليج 365، "تتقدم لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي محسن الياسري بالشكر والتقدير لوزير التربية وكوادر وزارة التربية واللجنة الدائمة للامتحانات ومديريات التربية في المحافظات على ما قدموه من جهود الكبيرة لانجاح الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية وقبلها المرحلة المتوسطة حيث كانت الوزارة على قدر المسوؤلية الملقاة عليها ونجحت بمهمة ليست سهلة في هذا الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق والاستعداد والتهيوء للعام الدراسي المقبل حيث تأكد اللجنة على ان يكون الدوام حضوريا لكافة المراحل وتعويض التلاميذ والطلبة ما فاتهم من مواد دراسية في المناهج المقررة".

وبحسب البيان، "قدمت لجنة التربية شكرها وتقديرها الى كافة الوزارات والمؤسسات التي ساندت وزارة التربية لاداء مهمتها وساهمت بأنجاح سير الامتحانات النهائية بالشكل المطلوب".