ابرز مواجهات اليوم في الدوريات الاوروبية ومواعيدها

بعد توقف استمر لنحو اسبوعين، تعود عجلة الدوريات الاوروبية الى الدوران مجددا بلقاءات مثيرة .

اليكم ابرز المواجهات ومواعيدها حسب توقيت بغداد: الدوري الانكليزي الممتاز: كريستال بالاس – توتنهام 14:30

ارسنال - نوريتش سيتي 17:00

ليستر سيتي - مانشستر سيتي 17:00

مانشستر يونايتد – نيوكاسل يونايتد 17:00

تشيلسي – استون فيلا 19:30 الدوري الاسباني: اتلتيك بيلباو – ريال مايوركا 22:00 الدوري الايطالي : نابولي – يوفنتوس 19:00

اتلانتا – فيورنتينا 21:45 الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان - كليرمون فوت 18:00

موناكو – مارسيليا 22:00