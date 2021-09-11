انت الان تتابع خبر ابرز مواجهات اليوم في الدوريات الاوروبية ومواعيدها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-11 | 11:44
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بعد توقف استمر لنحو اسبوعين، تعود عجلة الدوريات الاوروبية الى الدوران مجددا بلقاءات مثيرة .
اليكم ابرز المواجهات ومواعيدها حسب توقيت بغداد:
كريستال بالاس – توتنهام 14:30 تشيلسي – استون فيلا 19:30
نابولي – يوفنتوس 19:00
باريس سان جيرمان - كليرمون فوت 18:00
الدوري الانكليزي الممتاز:
كريستال بالاس – توتنهام 14:30
ارسنال - نوريتش سيتي 17:00
ليستر سيتي - مانشستر سيتي 17:00
مانشستر يونايتد – نيوكاسل يونايتد 17:00
الدوري الاسباني:
اتلتيك بيلباو – ريال مايوركا 22:00
الدوري الايطالي :
نابولي – يوفنتوس 19:00
اتلانتا – فيورنتينا 21:45
الدوري الفرنسي:
باريس سان جيرمان - كليرمون فوت 18:00
موناكو – مارسيليا 22:00
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