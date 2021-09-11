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ابرز مواجهات اليوم في الدوريات الاوروبية ومواعيدها

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-11 | 11:44

ابرز مواجهات اليوم في الدوريات الاوروبية ومواعيدها

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بعد توقف استمر لنحو اسبوعين، تعود عجلة الدوريات الاوروبية الى الدوران مجددا بلقاءات مثيرة .
اليكم ابرز المواجهات ومواعيدها حسب توقيت بغداد:

الدوري الانكليزي الممتاز:

كريستال بالاس – توتنهام 14:30
ارسنال - نوريتش سيتي 17:00
ليستر سيتي - مانشستر سيتي 17:00
مانشستر يونايتد – نيوكاسل يونايتد 17:00

– استون فيلا 19:30

الدوري الاسباني:

اتلتيك بيلباو – ريال مايوركا 22:00

الدوري الايطالي :

نابولي – يوفنتوس 19:00
اتلانتا – فيورنتينا 21:45

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان - كليرمون فوت 18:00
موناكو – مارسيليا 22:00

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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