الملكة إليزابيث تخبر بايدن عن زيارة لا تنساها .. في ذكرى 11 سبتمبر

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

وجهت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا السبت، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول.



وقالت الملكة إليزابيث، في رسالتها إنها ما زالت تصلي من أجل الضحايا والناجين من الهجمات على الولايات المتحدة، مشيدة بالمجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء بعد الدمار.

وأضافت أن "مشاعري وصلواتي - وكذلك عائلتي والشعب كله - ما زالت مع الضحايا والناجين والأسر المتضررة، بالإضافة إلى العاملين في الإسعاف والإنقاذ الذين تم استدعاؤهم للواجب".

ولفتت إلى أنه ما زالت زيارتها لموقع مركز التجارة العالمي في عام 2010 عالقة بقوة في ذهنيها.

وتابعت الملكة إليزابيث قائلة : "إنها تذكرني أنه مع تكريمنا لمن قضوا نحبهم من العديد من الدول والديانات والانتماءات نشيد أيضا بمرونة وتصميم المجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء".

واليوم، يكتمل عقدين على مرور أحداث غيرت وجه العالم، ورسمت مسارات سياسية جديدة، حتى باتت خطا فاصلا بين ما قبلها وما بعدها.

وشن 19 إرهابيا في 11 سبتمبر/أيلول 2001، هجمات انتحارية منسقة بـ4 طائرات مدنية مخطوفة، اخترقت اثنتان منها برجي التجارة العالمي في نيويورك، ما تسبب في سقوط نحو 3 آلاف قتيل.