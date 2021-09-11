دولة الإمارات تصدر تعليمات بشأن عودة أصحاب الإقامات السارية

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أدخلت السلطات الإماراتية تغييرات بشأن إجراءات عودة أصحاب الإقامات السارية إلى البلاد، والتي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأحد المقبل.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات ستسمح بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية من الدول، التي تم منع القدوم منها مسبقا، شرط الحصول على الجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وسيتطلب من جميع القادمين تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وإكمال طلب إثبات التطعيم للحصول على الموافقات اللازمة مع ضرورة إبراز هذه الموافقة، بالإضافة إلى شهادات التطعيم المصدقة عند المغادرة.

ويقضي القرار بتقديم القادمين نتيجة فحص مخبري "بي سي آر" سلبية خلال 48 ساعة من موعد المغادرة على أن تكون الفحوصات من مختبرات معتمدة وتحمل QR Code، وإجراء فحص مخبري سريع قبل الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى إجراء فحص مخبري "بي سي آر" عند الوصول وفي اليوم الرابع والثامن، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، على أن يتم استثناء من هم دون 16 عاما.

ويشمل القرار القادمين من كل من الهند وباكستان وبنغلادش ونيبال وسيريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأفغانستان، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات.