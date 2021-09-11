روسيا.. تسجيل 18.3 ألف إصابة و789 وفاة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أعلنت روسيا امس تسجيل 18341 إصابة و789 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بعدما كانت حصيلة أمس 794 وفاة و18380 إصابة.



وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 7 ملايين 102625، منها 191165 حالة وفاة.

وتماثل 17121 شخصا للشفاء من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، مما رفع مجموع المتعافين إلى 6 ملايين و357272 شخصا.

وعاد مؤشر الإصابات في العاصمة موسكو للانخفاض مجددا وبلغ 1566 حالة بعد فقزة أمس إلى 1801 حالة، فيما انخفض عدد الوفيات الجديدة من 52 إلى 48.