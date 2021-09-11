مصرع 5 أشخاص بتحطم مروحية في كوت ديفوار

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أعلن رئيس أركان القوات المسلحة في كوت ديفوار، لاسينا دومبيا، أمس، أن مروحية تابعة للجيش كانت في مهمة استطلاع على الحدود الشمالية للبلاد تحطمت، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص هم كل من كان على متنها.



وأوضح دومبيا أن الاتصالات فُقدت مع المروحية الهجومية، وهي من طراز «مي-24»، مساء أول من أمس.

وقال دومبيا، في بيان، إن المروحية تحطمت في منطقة تيهيني شمال شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، مشيراً إلى أن تحقيقاً يجري حالياً لتحديد سبب الحادث.