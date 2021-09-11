أمطار غزيرة تعطل حركة الطيران والمرور بالهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدت الأمطار الغزيرة إلى تأخير الرحلات الجوية وتعطيل حركة المرور في العاصمة الهندية نيودلهي السبت.



وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن دلهي شهدت أغزر أمطار منذ 46 عاماً بلغ منسوبها متراً في موسم الرياح الموسمية الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

وأصدرت شركات الطيران الهندية إرشادات للمسافرين طلبت منهم فيها مراجعة وضع رحلاتهم.

وبث مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لشوارع والمطار بعد أن غمرتها المياه بالإضافة إلى حافلات تقطعت بها السبل.

وقالت إدارة الأرصاد إن الأمطار تسببت في اضطراب كبير في حركة المرور وفيضانات شديدة في المناطق المنخفضة من المدينة واقترحت أن يلزم الناس بيوتهم.