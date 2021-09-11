إسرائيل تعلن اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن الشرطة نجحت في اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا الأسبوع الماضي من سجن جلبوع، شديد الحراسة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأنه تم اعتقال القيادي في حركة "فتح"، زكريا الزبيدي، والناشط في حركة "الجهاد" محمد العارضة.

وأضافت الصحيفة أن قوات الجيش والشرطة رصدا الزبيدي والعارضة في منطقة شمالي إسرائيل، وبعد ذلك وصلت قوة خاصة إلى المكان لتتولى عملية التأكد من وجودهما، ثم أوقفتهما .

ومساء أمس الجمعة، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال أول اثنين من الأسرى الفارين وهما يعقوب قادري، ومحمود عارضة.

وبذلك، يرتفع عدد الأسرى الفارين الذين جرى العثور عليهم إلى 4 من أصل 6.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت في عملية أمنية واسعة للبحث عن الأسرى الهاربين، كما سيّرت طائرات بدون طيار ونصبت نقاط تفتيش على الطرق فيما عزز الجيش قواته في الضفة الغربية وانتشر في محيط مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة التي يتحدر السجناء الستة من مخيمها وقراها.

وكان 6 من الأسرى الفلسطينيين قد نجحوا في حفر نفق من داخل السجن إلى خارجه، هربوا من خلاله في طريقة وصفت بالسينمائية، فجر الأحد الماضي، وشكل الأمر اختراقاً أمنياً كبيراً، خاصة أن السجن كان يصنف بأنه واحد من أكثر سجون العالم تحصينا.