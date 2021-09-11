بنوك تقدم قروضًا لشراء الدراجات البخارية والسكوتر.. فما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أدرجت بعض البنوك برنامج قروض لتمويل شراء الدراجات البخارية والسكوتر سواء للموظفين في القطاع العام أو الخاص أو أصحاب المهن الحرة بعد زيادة الطلب عليها من الشباب كأحد وسائل التنقل بعد ارتفاع أسعار السيارات.

وتحدد البنوك حدًا أقصى لتمويل شراء الدراجات البخارية أو السكوتر يتماشى مع نوع الماركة، والأسعار السائدة في السوق بشرط تقديم العميل فاتورة من أحد المعارض أو المحال المعروفة مختومة بإجمالي السعر لبدء دراسة الطلب والموافقة عليه.

ويقدم الخليج 365 شروط وتفاصيل الدرجات البخارية والسكوتر في بنكي مصر وقطر الوطني الأهلي ((QNB:

بنك مصر:

قيمة التمويل: تصل إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى لبعض العملاء وبشروط محددة.

نسبة التمويل: 100% من إجمالي ثمن السكوتر أو الدراجة البخارية.

مدة سداد الأٌقساط: يصل إلى 7 سنوات كحد أقصى.

سن العميل: من 21 عامًا إلى 65 عامًا كحد أقصى.

نسبة الفائدة: تتباين من عميل إلى آخر ولكن تبدأ من 16% سنويا متناقصة.

المصاريف الإدارية: يقر البنك مصاريف إدارية تتباين من 1% إلى 2% حسب نوع العميل.

الدخل الشهري: يشترط لا يقل عن ألف جنيه لموظف الحكومة أو ألفي جنيه لموظف القطاع الخاص كحد أدنى.

بنك (QNB):

قيمة التمويل: تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي السعر.

مدة سداد الأقساط: تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

سن العميل: من 21 عامًا إلى 65 عامًا.

نسبة الفائدة: تتباين من عميل إلى آخر حسب موظف حكومي أو قطاع خاص أو أصحاب مهن وأعمال حرة.

المصاريف الإدارية: يقر البنك نسبة من المصاريف الإدارية على إجمالي سعر الدراجة.

الراتب: لا يشترط حدًا أدنى للراتب بشرط يكفي دخلة سداد القسط.

ثانيًا-المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز- كهرباء – مياه – تليفون).

عرض سعر السكوتر أو الدراجة البخارية.