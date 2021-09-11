طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا "دور ثان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

بدأ طلاب الثانوية العامة، أداء امتحان الكيمياء دور ثان فى شعبة "العلوم والرياضيات"بإجمالي 25045 طالبا وطالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الأدبي) امتحان مادة الجغرافيا بإجمالى 10627 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة المكفوفون الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي 2 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (stem) امتحان "مقاييس المفاهيم "الفيزياء" بإجمالي 2 طالب وطالبة.

انطلقت السبت امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري.

انهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها لامتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021، والتي تنطلق غدا السبت .

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والعليم، أنه تم التوجيه بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدا أنه يؤدي امتحانات الدور الثاني نحو 160 ألف طالب، موزعين على 340 لجنة سير .

وأضاف المصدر إلى أنه تم الانتهاء من طباعة الاسئلة، وتجهيز اللجان بالمدارس، لاستقبال الطلاب باللجان، مع التنبيه على المراقبين بتوفير الهدوء للطلاب.

ووشدد المصدر على عدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الطلاب والعناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

ويؤدي الطلاب، السبت، الكيمياء والجغرافيا، والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.