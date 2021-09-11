البنتاغون يعلق على الضربة الأمريكية في كابل

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2021 9:40 صباحًا

كشف البنتاغون أن الضربة الجوية للقوات الأمريكية في مطار كابل أواخر أغسطس الماضي، استندت إلى “معلومات استخباراتية جيدة”.

وعلق المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، قائلا: “استندت الضربة إلى معلومات استخبارية جيدة، وما زلنا نعتقد أنها حالت دون وقوع تهديد وشيك للمطار وإلى رجالنا ونسائنا الذين كانوا يخدمون في المطار”، موضحا أن “القيادة المركزية تواصل في الوقت الحالي تقييم نتائج الضربة”، بحسب “سبوتنيك”.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه وفقا لتحليل وتحقيق لها حول مقطع الفيديو الذي يوثق الضربة، فقد تبين أن “القوات الأمريكية ربما استهدفت عن طريق الخطأ أحد عمال الإغاثة، وليس مقاتلي تنظيم (داعش)، في هجومها الأخير في أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل 10 مدنيين”.

وجاء ذلك بعد أن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها أحبطت هجوما جديدا خطط له تنظيم “داعش” الإرهابي من خلال غارة بطائرة بدون طيار من طراز “ريبر” في 29 أغسطس، أي قبل يوم من إنهاء القوات الأمريكية مهمتها التي استمرت 20 عاما في أفغانستان.