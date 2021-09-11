الإمارات تؤازر أمريكا في ذكرى 11 سبتمبر.. ماذا قالت؟

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

عبرت الإمارات، السبت، عن مؤازرتها للولايات المتحدة الأمريكية، في ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.



وقالت السفارة الإماراتية في واشنطن، في بيان: "الشعب الإماراتي يؤازر الشعب الأمريكي في ذكرى أحداث 11 سبتمبر 2001 المروعة".

وأضافت السفارة واصفة الهجمات بـ"الأحداث الإرهابية الوحشية والدامية التي أودت بحياة آلاف الأشخاص وشوهت وعينا الجماعي".

وتابعت: "العالم يشارك الولايات المتحدة حزنها وألمها".

وفي سياق متصل، قال يوسف العتيبة السفير الإماراتي لدى أمريكا، إن ذكرى 11 سبتمبر لا تُمحى بمرور الوقت، ولا تتلاشى الحاجة الملحة إلى دفع السلام وتعزيز التعايش".

وأضاف: "الإمارات، بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين، ستظل ملتزمة للنهاية بمحاربة التطرف والكراهية بكل أشكالها".

وكان الأمريكيون استفاقوا، صباح الثلاثاء، 11 سبتمبر 2001 على اعتداءات جوية تمت بعد اختطاف مجموعة تابعة للقاعدة عددا من الرحلات الداخلية.

وشكلت الهجمات صدمة غير مسبوقة، هزّت الولايات المتحدة والعالم، وأودت بأرواح الآلاف من الأبرياء.

وتسببت تلك الهجمات بسقوط مئات الضحايا، الذين قُدر عددهم بـ2977 شخصا، بمن فيهم ركاب الطائرات المستخدمة في الاعتداءات وأولئك الذين كانوا في برجي مركز التجارة العالمي وقت ضربهما.