إسرائيل تعتقل اثنين آخرين من الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

تمكنت قوات الاحتلال الاسرائيلي من اعتقال أسيرين آخرين هما زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في مرآب للسيارات جنوب الناصرة فجر اليوم.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح السبت، أن الشرطة تمكنت من اعتقال اثنين آخرين من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا، الأسبوع الماضي من سجن جلبوع، شديد التحصين.

وقالت صحيفة "هآرتس" إنه تم إيقاف القيادي في حركة "فتح"، زكريا الزبيدي، والناشط في حركة "الجهاد الإسلامي" محمد العارضة وفق سكاي نيوز.

وأضافت أن الشرطة والجيش رصدا الزبيدي والعارضة في منطقة شمالي إسرائيل، وبعد ذلك وصلت قوة خاصة إلى المكان لتتولى عملية التأكد من وجودهما، ثم أوقفتهما.

وبذلك، يرتفع عدد الأسرى الفارين الذين جرى العثور عليهم إلى 4 من أصل 6.