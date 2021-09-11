بعد أسابيع من افتتاحه.. مليشيات الحوثي تستهدف ميناء المخاء غرب تعز

أفاد نبأ عاجل على قناة “الحدث”، منذ قليل، بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية قامت باستهداف ميناء المخاء غرب تعز بعد أسابيع من افتتاحه.

وجدير بالذكر ميناء المخاء من أقدم الموانئ في شبه الجزيرة العربية وتبلغ مساحته 466 مترا مربعا ويقع على البحر الأحمر على بعد 100 كيلومتر غرب تعز، و75 كيلومترا شمال باب المندب، ويعد الميناء نافذة اليمن على القرن الأفريقي، حيث تنشط عبره عملية تبادل البضائع بين الجانبين.