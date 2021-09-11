شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات على قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عدة غارات على قطاع غزة، عقب ساعات من إطلاق دوي صافرات الإنذار.



بدوره، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، في تغريدة على تويتر في وقت مبكر السبت، إن طائرات مقاتلة إسرائيلية ضربت مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق مساء أمس، أعلن اعتراض قذيفة صاروخية في منطقة غلاف قطاع غزة، بعد وقت قصير من دوي صافرات الإنذار.