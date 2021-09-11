اخر تطورات كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 223.66 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و788700.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 672 وفاة و15930 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجمعة.

وسجلت البرازيل أكثر من 20.9 مليون إصابة بالفيروس في المجمل منذ ظهوره في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات 585846.

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وذلك مقابل 413 إصابة و12 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 292018 من ضمنهم 245325 حالة تم شفاؤها، و16847 حالة وفاة".

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 699 وفاة و14233 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجمعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 266849 بينما سجلت البلاد ثلاثة ملايين و494232 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

أعلنت كوريا الجنوبية، السبت، تسجيل 1865 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1816 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 271 ألفاً و227 إصابة، وفقاً للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت كوريا الجنوبية 10 وفيات جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2358 وفاة.