أربع حالات إصابة بالحصبة تعلِّق إجلاء الأفغان إلى الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، أمس، تعليق الرحلات الجوية التي تنقل لاجئين أفغاناً إلى الولايات المتحدة، بعد اكتشاف أربع حالات إصابة بالحصبة بين وافدين جدد.



وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحافي، بأن القرار اتُّخذ بناء على طلب السلطات الصحية وكإجراء احترازي.

ووُضع الأربعة المصابون بالحصبة في حجر صحي، وبدأت عملية تعقب مخالطيهم.

وقالت ساكي: «يُطلب حالياً من جميع الوافدين الأفغان التطعيم ضد الحصبة كشرط لدخول الولايات المتحدة».

وأضافت أن اللقاحات ضد الأمراض الرئيسة، مثل الحصبة والتهاب الغدة النكفية والحصبة الألمانية، تُعطى في القواعد العسكرية التي تستقبل اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن الإدارة تدرس تطعيم اللاجئين في قواعدها في الخارج.

وشهد الجسر الجوي الطارئ، الذي قادته الولايات المتحدة وسبق انسحابها من أفغانستان، إجلاء أكثر من 120 ألف شخص.