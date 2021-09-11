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الصين.. مقتل 8 أشخاص بانفجار أسطوانة غاز

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين.. مقتل 8 أشخاص بانفجار أسطوانة غاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

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انفجرت أسطوانة كانت تسرب الغاز شمال شرقي الصين في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

 

وقالت شبكة «سي جي تي إن» الرسمية إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا عندما انفجرت الأسطوانة في مدينة داليان الساحلية في إقليم لياونينغ، مضيفةً أنه يُعتقد أن كل المصابين في حالة مستقرة.

 

وقالت الشبكة إنه تم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار، وبدأ التحقيق في سبب وقوعه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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