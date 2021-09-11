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الصين.. مقتل 8 أشخاص بانفجار أسطوانة غاز

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. مقتل 8 أشخاص بانفجار أسطوانة غاز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

انفجرت أسطوانة كانت تسرب الغاز شمال شرقي الصين في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

 

وقالت شبكة «سي جي تي إن» الرسمية إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا عندما انفجرت الأسطوانة في مدينة داليان الساحلية في إقليم لياونينغ، مضيفةً أنه يُعتقد أن كل المصابين في حالة مستقرة.

 

وقالت الشبكة إنه تم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار، وبدأ التحقيق في سبب وقوعه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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