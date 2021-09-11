تعرف على أسعار العملات في المغرب اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، خلال تعاملات اليوم السبت 11 سبتمبر/ أيلول 2021 في بنك المغرب المركزي.



واستقر سعر صرف اليورو لدى بنك المغرب المركزي عند 10.29 درهم للشراء، و11.96 درهم للبيع.

وارتفع الجنيه الإسترليني لدى بنك المغرب المركزي إلى 12.06 درهم للشراء، و14.02 درهم للبيع.

وسجل سعر الدولار لدى بنك المغرب المركزي نحو 8.69 درهم للشراء، و10.11 درهم للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي نحو 2.31 درهم للشراء، و2.69 درهم للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي لدى بنك المغرب المركزي إلى 28.94 درهم للشراء، و33.63 درهم للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي لدى بنك المغرب المركزي 2.36 درهم للشراء، و2.75 درهم للبيع.

وأعلن وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، الخميس، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات البرلمانية بالمملكة.

وكشفت نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية بعد فرز 97% من الأصوات عن سقوط مدو لحزب العدالة والتنمية (الإخواني الحاكم) في الانتخابات.

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، بالقصر الملكي بفاس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، عين العاهل المغربي أخنوش رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية في الثامن سبتمبر/أيلول الجاري.

وحصر الدستور المغربي تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، دون أن يُحدد طبيعة هذا الشخص.