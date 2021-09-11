مصرع سائق بانقلاب شاحنته من أعلى جسر في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من التعامل مع حادث سقوط شاحنة هوت فسقطت فأطبقت قمارتها على سائقها في منطقة حي الخضراء غربي بغداد".

واشار البيان الى ان "فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام حتى تمكنت من تحرير جثة السائق ليتم نقلها وتسليمها اصولياً الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة ".

