انت الان تتابع خبر ابراهيموفيتش يثير الجدل مجددا بتصريحات نارية.. ماذا قال عن رونالدو وميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في تصريحاته لمجلة "فرانس فوتبول"، بشأن عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية طوال مسيرته، والتي فاز بها ميسي 6 مرات وفاز بها رونالدو 5 مرات.

وبسؤاله عما إذا كان يفتقد هذه الجائزة قال: "لا، الكرة الذهبية هي من تفتقدني".



وسيطر ميسي ورونالدو على هذه الجائزة منذ 2008 وحتى اليوم باستثناء وحيد هو الكرواتي لوكا مودريتش في 2018، كما ألغيت الجائزة في 2020.

وعما يشكل فارقا بينه وبين الثنائي قال إبراهيموفيتش: "إذا كنا نتحدث عن الجودة الحقيقية، فليس لديهما أي شيء أكثر مني. إذا كنا نتحدث عن الألقاب، فالإجابة نعم، أنا لم أفز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "أنا لا أعرف معايير اختيار الفائز بالجائزة، لأني لست مهووسا بها. حين تعمل المجموعة، يستفيد الفرد حتما من ذلك. الفرد لا يمكنه اللعب بشكل جيد إن لم يكن الفريق صلبا".



واختتم "في أعماقي، أعتقد أني الأفضل في العالم".

ويستعد النجم السويدي لبدء موسمه الجديد مع ميلان بمواجهة لاتسيو القادمة، وذلك بعد غيابه عن يورو 2020 المؤجلة من الصيف الماضي بسبب إصابة في الركبة.

يذكر أن إبراهيموفيتش الذي سيكمل عامه الأربعين في الشهر القادم، قد سجل 17 هدفا وصنع 3 في 27 مشاركة مع ميلان الموسم الماضي، ليقوده إلى المركز الثاني والعودة إلى دوري أبطال أوروبا.