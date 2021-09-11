انت الان تتابع خبر موقف مودريتش من الانتقال إلى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واحتفل مودريتش بعيد ميلاده رقم 36 وما زال يقدم مستويات كبيرة برفقة ريال مدريد ، حيث يلعب موسمه الأخير في عقده بعدما جدد لمدة موسم واحد حتى صيف 2022.

وما زال النجم الكرواتي الفائز بالكرة الذهبية عام 2018 يحظى بالتقدير والإعجاب من أندية عالمية، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد معه صيف 2022 في صفقة انتقال حر.



كما يغري مانشستر سيتي مودريتش بتحقيق رغبته في اللعب في الدوري الأمريكي للمحترفين من خلال عقد يمنحه حق اللعب للفريق الإنجليزي لموسم واحد، ثم الرحيل إلى نيويورك سيتي الذي تملكه نفس الشركة، مجموعة السيتي.

وسبق أن لعب مودريتش 4 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة توتنهام، حيث لعب مع السبيرز، وشارك في البريميرليغ 127 مباراة، سجل فيها 13 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

وبحسب موقع ”ديفنسا سنترال“ المقرب من ريال مدريد، فإن الموسم طويل وكل شيء ممكن، لكن مودريتش منفتح على البقاء في ريال مدريد ويرغب في التفاوض من أجل تجديد عقده لموسم إضافي، حيث يأمل الاعتزال في سانتياغو برنابيو.



وتحترم إدارة ريال مدريد النجم الكرواتي بسبب سلوكه الاحترافي، وقد تمنحه الفرصة للبقاء موسما إضافيا والاعتزال في سانتياغو برنابيو، كما فعل النجم الفرنسي والأسطورة زين الدين زيدن عام 2006.

وما زال مودريتش يأمل اللعب لمنتخب بلاده والمشاركة في كاس العالم 2022، حيث من المقرر أن تقام منافسات البطولة في نهاية العام بسبب درجات الحرارة المرتفعة صيفا، وهو ما يفرض عليه الاستمرار في اللعب بالمستوى العالي في الموسم المقبل ليكون ضمن منتخب بلاده كرواتيا في حال تأهله للنهائيات.