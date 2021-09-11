شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يفرض التلقيح أو الفحص الدوري على بعض الشركات.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضم مئة موظف أو أكثر، في إطار تعزيز جهود احتواء المتحورة دلتا من فيروس كورونا.



وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أنه يتعيّن على الشركات أن «تضمن أن قواها العاملة ملقّحة بالكامل، أو أن تطلب من العمال غير الملقّحين أن يُبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعي على الأقل».

وسيشمل القرار نحو 80 مليون شخص، وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفدرالية، وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.