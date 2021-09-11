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كورونا في العالم.. 4.8 مليون وفاة و223.12 مليون مصاب

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في العالم.. 4.8 مليون وفاة و223.12 مليون مصاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 223.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و779751.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق              إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                  654019                          40645500

 

الهند                                   441749                        33139981

 

البرازيل                              584421                         20928008

 

المملكة المتحدة                133841                            7132072

 

روسيا                               370959                            7084284

 

فرنسا                              115362                            6877825

 

تركيا                                  58878                            6565319

 

الأرجنتين                         112962                            5215332

 

إيران                               112935                            5237799

 

كولومبيا                        125427                            4923197.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها              عدد الوفيات                      عدد الإصابات

 

22 - العراق                    21220                              1928930

 

36 - المغرب                  13370                               896913

 

39 - الأردن                     10518                            805214

 

43 - الإمارات                   2057                          726797

 

46 - تونس                       24041                      680074

 

47 - لبنان                       8144                           610197.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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