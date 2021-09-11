الامارات.. 90.610 جرعات لقاح «كوفيد 19» تم تقديمها خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 90,610 جرعات من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 18,817,151 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 190.26 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

‌‎كما أعلنت الوزارة عن إجراء 268,878 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌ ‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 727,541 حالة.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,060 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎ وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 961 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 718,218 حالة.