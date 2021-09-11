واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن واشنطن ترحب باتفاق زعماء لبنان على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي.



وقال المتحدث نيد برايس في بيان "نحث على موافقة البرلمان سريعا على هذه الحكومة الجديدة حتى يتسنى لها العمل على تنفيذ إصلاحات ملموسة تعالج الموقف الاقتصادي المتدهور في لبنان".

وأضاف قائلا "نحن مستعدون لدعم هذه الحكومة في العمل الشاق الذي ينتظرها".

كما طالبت الخارجية الأمريكية، البرلمان اللبناني للمصادقة على الحكومة الجديدة لتتمكن من إجراء إصلاحات ملموسة تعالج الوضع الاقتصادي المتدهور.

في السياق رحّب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ"توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة الجديد نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة في لبنان".