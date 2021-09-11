بسبب"كورونا والمناخ".. الأمم المتحدة تطلق التحذير مجددا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن العالم "يسير في الاتجاه الخاطئ"، داعيا الدول إلى التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة كوفيد-19 والتغير المناخي.



وقال في مؤتمر صحفي إن كوفيد-19 يمثل "إنذارا ونحن نغط في نوم عميق".

وفي كلمة له قبل اجتماعات الجمعية العامة التي تبدأ في نيويورك في 21 سبتمبر/ أيلول، أسف جوتيريش لأن الدول المصنعة للقاحات لم تتمكن من زيادة الإنتاج لتحقيق هدف تطعيم نحو 70 ٪من سكان العالم بحلول النصف الأول من 2022.

وأضاف "أظهر الوباء فشلنا الجماعي في التعاون واتخاذ قرارات مشتركة من أجل الصالح العام، حتى في مواجهة حال طوارئ عالمية فورية تهدد حياتنا".

ورفض جوتيريش دعوات لتأجيل قمة المناخ الرئيسية للأمم المتحدة المعروفة باسم "كوب 26" المقرر عقدها في اسكتلندا في نوفمبر/تشرين الثاني.

كان ناشطون في المجال المناخي دعوا إلى إرجاء القمة بسبب غياب الإنصاف في توزيع اللقاحات فضلا عن تفشي وباء كوفيد وصعوبات لوجستية تعترض تنظيم الحدث.

وقال جوتيريش "إرجاء قمة كوب ليس أمرا جيدا"، مضيفا "كانت هناك حالات إرجاء عدة. القضية ملحة للغاية".

وحض جوتيريش الولايات المتحدة والصين على بذل مزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ، قائلا "نحن بحاجة إلى مشاركة أقوى من جانب الولايات المتحدة، وتحديدا لتمويل قضايا التنمية المتعلقة بالمناخ كما نحتاج الى جهود إضافية من الصين في ما يتعلق بتخفيف الانبعاثات".