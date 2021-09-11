ماذا قال أنطونيو غوتيريش حول الحوار مع طالبان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، دعمه للحوار مع حركة طالبان الأفغانية، في الوقت الحالي.



وقال غوتيريش، تصريحات خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن الحوار أصبح ضروريا في هذا الوقت.

وتابع: "الحوار مع حركة طالبان لا يعني الاعتراف بها".

وكانت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كاني وينياراجا أعلنت أن أفغانستان البلد الفقير في الأصل، مهدّد بالغرق أكثر في الفقر إذا لم تُتخذ تدابير سريعة.

وأوضحت في مؤتمر صحفي أن 72% من الشعب الأفغاني يعيشون حاليا تحت خطّ الفقر (أي بأقلّ من دولار واحد في اليوم) وقد تصل هذه النسبة إلى 97% بحلول منتصف العام المقبل.

وبالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن أسباب هذا الوضع المقلق هي وباء كوفيد-19 والانتقال السياسي في ظلّ تجميد الاحتياطات بالعملات الأجنبية في الخارج وضغوط متزايدة على النظام المصرفي، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الأربعاء، رسميا عدم اعترافها بحكومة أفغانستان الجديدة.

والثلاثاء، أعلنت حركة طالبان تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، من أجل السيطرة على الأوضاع وتسيير الشؤون التنفيذية للبلاد.

ويترأس الحكومة الجديدة محمد حسن أخوند، المستشار السياسي السابق لمؤسس الحركة الملا محمد عمر، كما تضم العديد من الذين كان لبعضهم تأثير كبير في نظام طالبان خلال التسعينيات.