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مركبة الفضاء "برسيفيرانس" تجمع عينة ثانية من صخور المريخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):
نجحت مركبة الفضاء "برسيفيرانس" في جمع عينة ثانية من صخور المريخ وأجرت تحليلا أوليا للعينة، حسبما قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الجمعة.

وكتبت ناسا بالنيابة عن المركبة التي تتحرك على ست عجلات إن العينيتين "من المرجح أن تكونا بركانيتين مع علامات على وجود أملاح يمكن أن تحمل فقاقيع لمياه قديمة".

وقال عالم المشروع كين فارلي إن العينتين "تكشفان إمكانية وجود بيئة مستدامة صالحة للسكن".

وتابع فارلي في بيان "إنه أمر مهم للغاية أن المياه كانت هناك لفترة طويلة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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