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المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية يزور اليابان

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ.ش.أ):
يزور سونج كيم المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن كيم سوف يشارك في اجتماع ثلاثي يضم كذلك كلا من المدير العام الياباني لشئون آسيا والمحيطات فوناكوشي تاكيهيرو ونو كيودوك المبعوث الكوري الجنوبي الخاص بشئون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي كيم كذلك بعدد آخر من كبار المسئولين اليابانيين لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في طائفة من القضايا من بينها التزام الولايات المتحدة باستكمال نزع السلام النووي في شبه الجزيرة الكورية.

ونوه إلى أن هذه الزيارة واللقاءات التي تتضمنها تؤكد التزام الولايات المتحدة وتنسيقها مع حلفائها بشأن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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