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واشنطن ترحب بالاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):
رحبت الولايات المتحدة، الجمعة، بالإعلان عن اتفاق القيادات السياسية في لبنان على تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صدر اليوم عن الوزارة، إن هذا يبعث الأمر في إمكانية اتخاذ تدابير عاجلة من أجل تلبية الاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تأمل في التعجيل بالموافقة على هذه الحكومة من قبل البرلمان حتى تتمكن من البدء في تنفيذ إصلاحات ملموسة للوضع الاقتصادي في لبنان.

وشدد المتحدث على أن بلاده على استعداد لدعم الحكومة الجديدة، منوها بأن واشنطن قدمت للشعب اللبناني مساعدات إنسانية تقدر بـ 372 مليون دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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