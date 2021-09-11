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واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية

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ابوظبي - سيف اليزيد - رحبت الولايات المتحدة أمس الجمعة بتشكيل حكومة في لبنان بعد انتظار دام 13 شهراً، داعيةً إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لإصلاح الاقتصاد المنهك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "ترحب الولايات المتحدة بالإعلان عن موافقة قادة لبنان على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، ما يبعث الأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني".
وأضاف "نحض على موافقة سريعة من البرلمان حتى تتمكن هذه الحكومة الجديدة من العمل على إصلاحات ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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