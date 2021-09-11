رئيس وزراء كندا يتعرض لانتقادات خلال آخر مناظرة قبل الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:09 صباحاً - منذ 20 دقيقة

قبيل أيام من موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في كندا، تعرض رئيس الوزراء جاستن ترودو لانتقادات كبيرة خلال آخر مناظرة تلفزيونية مع زعيم حزب المحافظين إيرين أوتول أبرز المرشحين.

وانتقد أوتول، ترودو بسبب قراره الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على الرغم من الأزمة في أفغانستان وجائحة فيروس كورونا الحالية.

وقال أوتول لترودو: “لقد دعوت إلى إجراء الانتخابات، وبالتالي فأنت تقدم مصالحك السياسية على صالح الآلاف من الناس.. القيادة مرتبطة بوضع الآخرين في المقام الأول، وليس نفسك”، واتفق معه في الرأي زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينغ من التيار “الاجتماعي الديمقراطي”.

ودافع ترودو عن سياسته في أفغانستان، وأشاد بعمل قوات الأمن الكندية لإجلاء آلاف الأشخاص من كابل.

ويتوجه 38 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في كندا في 20 سبتمبر الجاري للتصويت على تشكيل حكومة جديدة.

ودعا ترودو الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2015 ويقود حكومة أقلية منذ عام 2019، إلى إجراء الانتخابات قبل عدة أسابيع، ويقول منتقدوه إنه يدفع المواطنين إلى صناديق الاقتراع خلال أزمة فيروس كورونا في محاولة لاستعادة الأغلبية في البرلمان.

وأظهرت استطلاعات للرأي في كندا تقهقر رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو قبل انتخابات مبكرة دعا إلى إجرائها على أمل أن تؤدي طريقة تصديه لأزمة كوفيد-19 إلى الفوز.

فقد كشفت أحدث استطلاعات للرأي تراجع فرص الليبراليين مع تزايد استياء الناخبين من ترودو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015.

وأوضح استطلاع أجراه معهد نانوس للأبحاث لحساب محطة “سي تي في” حصول المحافظين على 35.7 في المئة من الدعم العام والليبراليين على 30.7 في المئة وحزب الديمقراطيين الجدد ذي الاتجاهات اليسارية على 18.3 في المئة.

وكان ترودو، البالغ من العمر 49 عاما، قد دعا في الشهر الماضي إلى إجراء الانتخابات في 20 سبتمبر قبل عامين من الموعد المحدد، وفقا لما ذكرته رويترز.