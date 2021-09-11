بالصور.. الجيش الإسرائيلي يعتقل اثنين من محرري جلبوع بينهما “الزبيدي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2021 6:18 صباحًا

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، اعتقال أسيرين آخرين من الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم قبل أيام من سجن جلبوع شديد الحراسة.

وأوضحت وسائل إسرائيلية، أنه تم اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة قرب بلدة الشبلي في منطقة الجليل الأسفل وذلك بعد عدة أيام من فرار 6 أسرى من سجن جلبوع.

ولفتت إلى أن الأسيرين كانا يختبئان في موقف للشاحنات قرب بلدة الشبلي.

يذكر أن ستة أسرى فلسطينيين، قد انتزعوا حريتهم ذاتيًّا من سجن جلبوع، في الساعات الأولى من فجر الاثنين، عبر حفر نفق أسفل السجن.

وكان الأسرى الستة قد حفروا نفقاً يبلغ طوله نحو 25 مترا قبل عام من الهروب باستخدام ملعقة معدنية، على ما تكشفه التحقيقات الأولية لإدارة السجن، التي تشير إلى أن عددا محددا من السجناء الفلسطينيين كانوا على علم بالخطة.

ومنذ ذلك الوقت، تواصل قوات الاحتلال عمليات البحث عنهم بواسطة عدد كبير من القوات والحواجز. واعتقلت قوات الاحتلال، في وقت سابق من مساء الجمعة أسيرين محررين هم: يعقوب قادري ومحمود عارضة