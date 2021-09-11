الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مواقع في قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعتين

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، غارات على مواقع في قطاع غزة ، ردًا على صاروخ أٌطلق تجاه مستوطنات الغلاف.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، بثلاث صواريخ أرضا زراعية في منطقة عطا زايد ببيت حانون شمال قطاع غزة.

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على موقع للمقاومة في دير البلح، وسط قطاع غزة.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعا للمقاومة غرب محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية موقع القدس بعدة صواريخ غربي محافظة خانيونس.

بدوره، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا، فجر اليوم السبت، في أعقاب شنّها سلسلة غارات على قطاع غزة .

وقال المتحدث باسم الجيش “الإسرائيلي”:”أغارت طائرات ومروحيات حربية الليلة على مواقع ل حماس متها نقطة تستخدم لاطلاق نيران رشاشات، ومنشأةتدريب، وموقع لتخزين وسائل قتالية، ومجمع عسكري يحوي على مصنع اسمنت لبناء الأنفاق”.

وبين المتحدث باسم الجيش أن القصف جاء ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع.

وختم المتحدث باسم الجيش قوله إن “الجيش سيواصل الرد بقوة على المحاولات ويعتبر ‎ حماس مسؤولة عن كل ما يحدث داخل القطاع”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الشرطة الإسرائيلية اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة من بين الأسرى الستة الذين نجحوا بالفرار من سجن جلبوع قبل أيام.