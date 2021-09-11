شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني ينفي هجوم عناصر إرهابية على كمين بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى مصدر أمنى مصري صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن الادعاء بقيام بعض العناصر الإرهابية، بالهجوم على أحد الأكمنة الأمنية بمحافظة شمال سيناء ومقتل 2 من الجنود وإصابة آخرين. وأكد المصدر الأمني وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم أن ما تم تداوله في هذا الشأن، عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأنه يأتي ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، لنشر الأكاذيب والشائعات.