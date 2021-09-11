عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زعزعة الأمن وأموال مشبوهة.. تونس تحبط مخططا إخوانيا

السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365

أمرت النيابة التونسية، الجمعة، بالتحفظ على 6 أشخاص من بينهم صحفيون، على خلفية مخطط إخواني لزعزعة الأمن الداخلي.



وتتهم النيابة العامة في مدينة سوسة التونسية، هؤلاء الأشخاص العاملين تحت غطاء شركة إنتاج، بـ"التخطيط للاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتلقي أموال مشبوهة من الخارج".

وقالت مصادر مطلعة إن الشبكة التي تم الإطاحة بها، "تم القبض عليها في منطقة القلعة الكبرى من محافظة سوسة الساحلية".

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الشبكة "تعمل لصالح حركة النهضة الإخوانية وتنتمي إلى ما يسمى بالذباب الأزرق الإلكتروني الذي تلجأ له النهضة كلما ضاق عليها الخناق وتصاعدت الانتقادات، فترد بالهجمات الرقمية ضد خصومها".

وتابعت المصادر "تم التحفظ على حواسيب إلكترونية"، مضيفة أن النيابة "كلفت فرقة مختصة للقيام بالأبحاث اللازمة بعد توفر معلومات حول وجود شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتبييض أموال من قبل شركة إنتاج بمنطقة القلعة الكبرى".

وتفصيلا، داهمت الفرقة المختصة وأعوان الشرطة العدلية بسوسة، مقر الشركة بالقلعة الكبرى، حيث تم حجز 23 وحدة مركزية حاملة لأرقام تسلسلية مختلفة، بموجبها تحصلت الفرقة على الأذون اللازمة لإجراء الاختبارات الفنية والمالية اللازمة للأشخاص والشركات.

وقررت النيابة العمومية منع المتهمين في القضية من السفر كإجراء تحفظي في مرحلة أولى، ثم قررت التحفظ عليهم، في حين تم إدراج صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث بالتفتيش العدلي علما بأنهم يتواجدون حاليا خارج البلاد.