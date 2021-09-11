محمد الفلاح - الحصبة توقف رحلات اللاجئين الأفغان لأمريكا مؤقتا

السبت 11 سبتمبر 2021

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، وقف جميع الرحلات التي تقل لاجئين من أفغانستان إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت.



وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الجمعة، إن "الرحلات التي تقل لاجئين من أفغانستان إلى الولايات المتحدة أوقفت بشكل مؤقت بعد رصد 4 حالات إصابة بالحصبة".

يأتي هذا فيما أعلن البيت الأبيض، أنّ "32 أمريكيا أو من حاملي الإقامة الدائمة غادروا أفغانستان بمساندة من واشنطن، الجمعة".

وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إنّ "19 أمريكيا غادروا على متن رحلة جوية من كابول، فيما غادر أمريكيان و11 من المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة أفغانستان برا".

وقالت هورن في بيان إنّ عملية الإجلاء الحالية "توضح كيف نمنح الأمريكيين خيارات واضحة وآمنة لمغادرة أفغانستان من مواقع مختلفة"، مضيفة: "سنواصل تقديم خيارات مضمونة للمغادرة".