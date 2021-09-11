مليون حبة “كبتاغون”.. إحباط عملية تهريب جديدة إلى السعودية

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، عن إحباط أربع محاولات لتهريب شحنات كبيرة من مخدر “الكبتاغون” عبر منافذ جوية وبحرية وبرية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أحبطت أربع محاولات لتهريب 1,121,722 حبة كبتاغون”.

وأوضحت أن “محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث عثر على 112,810 حبات كبتاغون كانت مخبأة بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن عجانات منزلية وردت للمملكة عبر المطار”.

وأضافت الهيئة بأن جمرك ميناء ضباء تمكّن من إحباط محاولة لتهريب 917,636 حبة كبتاغون، فيما تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة أخرى لتهريب 11,276 حبة، كانت مخبأةً في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ، حيث جرى إخفاء المضبوطات بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من المركبة.

وشهر يونيو الماضي، أسفرت عملية مشتركة بين قوى الأمن السعودية واللبنانية عن ضبط 14,4 مليون حبة كبتاغون في ميناء جدة السعودي الواقع على البحر الأحمر، في عملية رحبت بها الرياض وبيروت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية وقتها أنه تم ضبط المخدرات “مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان”.