شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضبط اثنين من الأسرى.. فصائل فلسطينية تحذر إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حملت فصائل فلسطينية إسرائيل المسؤولية عن حياة أسيرين فلسطينيين أعادت اعتقالهما مساء أمس الجمعة بعد عدة أيام من فرارهما مع أربعة آخرين من سجن إسرائيلي.

وقالت حركة فتح، إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسيرين محمود عارضة (46 عامًا) ويعقوب قادري (49 عامًا)، وحذرت من تداعيات المس بهما.

وطالبت الحركة في بيان لها، مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لتوفير الحماية للأسرى داخل سجون إسرائيل ولوقف الهجمة التي تمارس عليهم.

وفي السياق حملت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين اللذين تم اعتقالهما في مدينة الناصرة، مهددة بأن "أي مساس بحياتهما يعني إعلان حرب على الشعب الفلسطيني".