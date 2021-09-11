عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إنذار في غلاف غزة.. القبة الحديدية تعترض قذيفة صاروخية

الجمعة 10 سبتمبر 2021

الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، اعتراض قذيفة صاروخية في منطقة غلاف قطاع غزة، بعد وقت قصير من دوي صافرات الإنذار.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتصب "متابعة لتفعيل الإنذارات في الجنوب، فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

وفي وقت سابق مساء اليوم، دوت صافرات الإنذار في علاف قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة الإقليمية اشكول.. التفاصيل قيد الفحص".

وتزامن إطلاق صافرات الإنذار مع إعلان الشرطة الإسرائيلية اعتقال اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا الإثنين الماضي من سجن جلبوع الإسرائيلي.