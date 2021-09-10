شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعلق الرحلات الجوية مع أفغانستان بسبب الحصبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت الإدارة الأمريكية مؤقتا رحلات الإجلاء من أفغانستان إلى الأراضي الأمريكية، حيث يحتاج العديد من الأفغان المتعاونين معها إلى الحماية، وذلك بسبب ظهور عدد من حالات الإصابة بمرض الحصبة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الجمعة: "إن هناك أربع حالات إصابة بالحصبة" بين الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة. وأضافت ساكي أن هؤلاء المصابين بالحصبة وضعوا في الحجر الصحي. أوصت الهيئة الصحية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتعليق هذه الرحلات الجوية في الوقت الراهن.