شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضبط اثنين من الأسرى الهاربين من سجن إسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم اليوم الجمعة إلقاء القبض في منطقة قرب مدينة الناصرة العربية على اثنين من الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن إسرائيلي شديد الحراسة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وما زال الأربعة الآخرون مطلقي السراح وسط مطاردة ضخمة تقوم بها القوات الإسرائيلية في مدينة الناصرة العربية.

وفر الستة، وهم خمسة من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي وعضو في حركة فتح، في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد أن حفروا نفقا بدايته حفرة بجوار دورة المياه في زنزانتهم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاثنين اللذين ألقي القبض عليهما عضوان في حركة الجهاد الإسلامي. ولم تكشف الشرطة الإسرائيلية عن هويتيهما.

وظهر في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضباط إسرائيليون يضعون رجلين في الجزء الخلفي من سيارتي شرطة منفصلتين.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على الرجلين في جبل القفزة أمس الجمعة.

والستة إما مدانون أو مشتبه بأنهم دبروا أو نفذوا هجمات مميتة على إسرائيليين.