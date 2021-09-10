لبنان.. كيف علق الحريري على تشكيل الحكومة؟

10 سبتمبر , 2021

غرد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري عبر تويتر قائلًا: أخيرا، وبعد 12 شهرا من الفراغ، بات لبلدنا حكومة. كل الدعم لدولة الرئيس نجيب ميقاتي في المهمة الحيوية لوقف الانهيار واطلاق الاصلاحات.

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