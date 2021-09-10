الأمن العراقي يعتقل 5 من عناصر داعش

10 سبتمبر , 2021 قال بيان عسكري عراقي اليوم الجمعة إن الأمن العراقي اعتقل 5 من تنظيم داعش في نينوى 400 كم شمالي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم أن المعتقلين من داعش أحدهم مسؤول عن "وكر لإيواء الإرهابيين فيما يعرف بولاية الجزيرة والآخر مسؤول عن واردات النفط ويعمل الثالث في صناعة العبوات الناسفة وتفخيخ المركبات، وما تبقى منهم يعملان مقاتلين في ديوان الجند ضمن الولاية ذاتها".

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